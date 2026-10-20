Dva hlasy pro osmnáctileté, volební právo pro děti, nebo dokonce zákaz hlasování seniorům. Až tak daleko zacházejí někteří akademici v úvahách o tom, jak by se demokracie měla vyrovnat se stárnutím společnosti. Důvod? Obavy z negativních dopadů gerontokracie neboli vlády starých.
Gerontokracie má dvě podoby. Tou viditelnější jsou stárnoucí politici u moci. Tou méně nápadnou je rostoucí politický vliv starších voličů. Někteří ekonomové a politologové varují, že může vést k upřednostňování důchodů a současné životní úrovně před dlouhodobou hospodářskou prosperitou. Znamená ale stárnutí voličů skutečně ohrožení hospodářské prosperity, nebo jsou obavy z gerontokracie přehnané? A lze případnou generační nerovnováhu napravit, aniž bychom narušili samotné principy demokracie?
Co se dočtete dál
- Jaké dopady na ekonomiku mají stárnoucí politici.
- V čem je hlavní problém stárnoucího elektorátu a jaké jsou ekonomické dopady.
- Jaká řešení nabízejí ekonomové a politologové, aby omezili gerontokracii.
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