Zemědělec a investor Richard Benýšek je dnes jedním z největších soukromých majitelů lesů v Česku a na Slovensku, aktuálně také producentem krátkých akčních filmů a developerem resortu pro seniory. Zároveň je velkým pamětníkem českého reálného kapitalismu, když jako krizový manažer a byznysový spojenec Petra Kellnera, zakladatele PPF, řešil nejrůznější problematické obchodní případy a spory.

Co ho dnes živí? Proč letos po 23 letech opustil řady ODS? A co pro něj znamená vlastnictví podílu v Dostihovém závodišti Pardubice? O minulosti, ale také o svých současných plánech se svérázný hanácký podnikatel rozpovídal v novém díle podcastu Moucha na zdi.

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Co se dočtete dál

  • Jaká je situace v Dostihovém závodišti Pardubice.
  • Proč ODS ztratila chuť vítězit.
  • Zda se chce Benýšek vrátit do politiky.
  • Co ho dnes živí.
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