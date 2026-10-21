Česká televize i nadále počítá s modernizací budovy zpravodajství na Kavčích horách, její provedení ale kvůli nejisté finanční situaci pozastavila. Vydání stavebního povolení očekává v dubnu příštího roku, zatím ale nebude zadávat zpracování stavební dokumentace ani vybírat zhotovitele. V rozhovoru s ČTK to uvedl generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
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Budova zpravodajství ČT vznikala před padesáti lety a kvůli tomu podle Chudárka naprosto neodpovídá současným požadavkům. „My jsme proto projekt studia SK 10 a jeho modernizaci v tuto chvíli pouze pozastavili. Dokumentace pro povolení záměru stavby byla dokončena. V současné době probíhá komunikace s příslušnými dotčenými orgány a získávání jejich stanovisek. Vydání povolení k realizaci stavby a rekonstrukci části objektu filmových laboratoří se předpokládá v dubnu 2027,“ řekl.
S přestavbou pražské budovy zpravodajství počítal pro své druhé funkční období v roce 2017 i tehdejší generální ředitel Petr Dvořák. Kvůli zhoršující se finanční situaci televize projekt několikrát odložila a znovu jej rozběhla po loňském zvýšení televizního poplatku ze 135 na 150 korun. Předpokládané náklady na modernizaci budovy se pohybují okolo 300 milionů korun.
„Pokud se nám podaří v budoucnu udržet příjmy ČT v plánované výši, jde o naši prioritu. Jsem zde optimista a věřím, že se jedná jen o krátký posun realizace,“ dodal Chudárek.
Podobný stav je podle jeho slov i s plánovanou investicí v brněnském studiu spočívající v dostavbě studia v Líšni a uvolnění areálu v Židenicích. Výnosy z prodeje Židenic by měly pokrýt investici v Líšni, nicméně i tato stavba bude přerušena ve fázi projektu.
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Omezení investic je součástí plánu uspořit 350 milionů korun, který v létě oznámil management Radě ČT. Úspory se dále mají týkat optimalizace provozních a mzdových nákladů. „Na omezení tvorby a výroby pořadů to nebude mít žádný vliv,“ uvedl Chudárek.
Vláda Andreje Babiše (ANO) počítá se změnou financování ČT a Českého rozhlasu z poplatků na příspěvek ze státního rozpočtu. ČT by měla dostat zhruba o 15 procent, tedy o jednu miliardu korun méně, než letos vybere na poplatcích. Změna měla být od příštího roku, ale pravděpodobně se zpozdí.
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