Arménie pořídí podzvukové letouny skyfox, které vyrábí Aero Vodochody. Arménský ministr obrany Suren Papikjan si v úterý v Aeru prohlédl jeden z vyrobených strojů, na kterém jsou znaky arménského letectva, fotografie zveřejnil na Facebooku arménského ministerstva obrany a také na webu ministerstva obrany. Upozornil na to web Zdopravy.cz. Aero zatím nemůže podrobnosti ohledně obchodní spolupráce komentovat, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí firmy Lukáš Hora.
„Ministr Papikjan se setkal s vedením společnosti a projednal otázky týkající se spolupráce. Poté si prohlédl závod i ukázky výroby,“ informovalo arménské ministerstvo obrany. Podle informací ČTK by do Arménie mohly zamířit až čtyři letouny, a to v nejbližších týdnech.
Aero zatím zakázku a počet letounů nepotvrdilo. „Vážíme si zájmu arménské strany o naše letouny L-39 Skyfox i dosavadní vzájemné spolupráce. V tuto chvíli můžeme odkázat pouze na informace, které oficiálně zveřejnilo arménské ministerstvo obrany. Případné další podrobnosti týkající se obchodní spolupráce nejsme v současné době oprávněni komentovat,“ uvedl Hora.
Letos v září Aero také navštívil arménský prezident Vahagn Chačaturjan. Arménské vzdušné síly řadu let využívají letouny L-39 Albatros. Skyfox je novou generací letounů L-39. Skyfox je podzvukový cvičný letoun, může být ale i vybavený zbraňovými systémy. Mezi nimi je i varianta takzvaného dron kitu umožňující letounu likvidaci dronů.
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