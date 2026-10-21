Vláda podnikne kroky proti sazbám hypoték a bude jednat s bankami. V debatě ve sněmovně nad návrhem státního rozpočtu na příští rok to ve středu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Odmítl opoziční kritiku rozpočtu, opozici naopak vyčítal její hospodaření a uvedl, že vláda bude v příštích letech snižovat schodky o desítky miliard ročně. Vláda pro příští rok navrhla rozpočet se schodkem 386 miliard korun, což je proti letošku nárůst o 76 miliard. Opozice to kritizuje a chce ho snížit v jedné z variant na 290 miliard korun.
„My určitě budeme s bankami jednat,“ řekl premiér. Jejich výdělky označil za extrémní. Komerční banky vinil z nenasytnosti a argumentoval tím, že jejich zisky se od roku 2021 zdvojnásobily ze zhruba 70 na 140 miliard korun. „Kdo tady nejvíc vydělává, kdo je nejvíc nenasytný? No komerční banky,“ prohlásil.
Babiš dodal, že po hypotékách bude třeba vést debatu i o České národní bance. Nelíbí se mu například, že její dvoutýdenní repo sazba činí 3,75 procenta a je vyšší než sazby Evropské centrální banky. „Stále mi nikdo nevysvětlil, proč máme základní sazbu o 1,5 procentního bodu vyšší než eurozóna, když máme jednu z nejnižších inflací,“ dodal.
Také vyzval samosprávy, aby v rámci projektu, který připravuje ministerstvo financí, uložily své volné peníze u České národní banky, a ne u komerčních bank. Zdůvodnil to hlavně tím, že u centrální banky budou jejich peníze v bezpečí.
Ohradil se s odvoláním na rating proti tvrzením, že by snad Česku hrozil krach. „Žádný bankrot, ale jasná, dobrá perspektiva. Všichni můžou být absolutně v klidu,“ řekl Babiš. Kabinet se podle něho rozhodl investovat zejména do zdravotnictví, dopravy, bezpečnosti a do lidí. „My jsme se rozhodli jít polskou cestou, byť ne způsobem, abychom měli takový strukturální deficit jako oni,“ uvedl premiér.
„Máme jasný vládní plán, od roku 2028 budeme deficit veřejných financí tvrdě snižovat o desítky miliard ročně. Mimochodem i v rámci koalice jsme se na tom domluvili,“ podotkl.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit