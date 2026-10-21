Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) doporučuje provozovatelům webů nebo jiných služeb s programovacím jazykem PHP okamžitou aktualizaci. Důvodem jsou dvě bezpečnostní chyby, které mohou útočníkovi umožnit na dálku spustit vlastní kód na napadeném serveru bez předchozího přihlášení. NÚKIB o tom dnes informoval na síti X. Úřad vlády ČR večer dočasně preventivně odstavil svůj web. Podobně reagovaly již dříve i vlády v Evropě i dalších částech světa.
Vývojáři o dvou kritických bezpečnostních slabinách programovacího jazyka PHP informovali v úterý. Následně se objevily zprávy, že hackeři se už snaží tyto chyby využít k útokům na webové stránky.
„Pro dvě kritické zranitelnosti označované jako php2shell už byly zveřejněny bezpečnostní opravy a veřejně jsou dostupné také informace umožňující jejich zneužití,“ uvedl NÚKIB. Opravené verze jsou PHP 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 a 8.5.12. „Doporučení je aktualizovat okamžitě. Za potenciální indikátory kompromitace lze považovat například neobvyklé procesy spouštěné službami PHP, které mohou naznačovat pokus o zneužití zranitelnosti,“ dodal NÚKIB.
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Úřad vlády ČR svůj web odstavil dnes v 19:00. Odstávka umožní provedení bezpečnostních oprav. „Cílem opatření je zajistit bezpečný provoz webových stránek. Po dobu odstávky nebudou stránky ani jejich obsah dostupné veřejnosti. Provoz bude obnoven po provedení doporučených bezpečnostních aktualizací,“ sdělil Úřad vlády.
K preventivnímu odstavení internetových stránek již dříve přikročily například vládní úřady v Německu, Francii, Nizozemsku a Finsku, uvedla agentura Reuters.
Programovací jazyk PHP využívá velká část internetu – od jednoduchých blogů přes velké zpravodajské portály až po rozsáhlé internetové obchody, upozorňuje agentura DPA. „PHP je všude,“ uvedla společnost Huntress působící v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Jazyk PHP využívá mimo jiné populární nástroj pro tvorbu webových stránek WordPress. Odborníci podle agentury DPA odhadují, že WordPress po celém světě pohání 400 až 500 milionů webových stránek.
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