Šéf pražského letiště Radomír Lašák se rozhodl z osobních důvodů rezignovat, uvedlo v pátek ministerstvo financí (MF), jediný akcionář letiště. Na pozici nevydržel ani tři měsíce. Jeho nástup do pozice a doba strávená ve funkci byly bouřlivé. Teprve v půlce listopadu mělo Lašákovi skončit sto dní hájení, které mu slíbilo pět odborových organizacích působících na letišti.  V červenci, po oznámení nominace Lašáka do čela letiště, vstoupily všechny odbory kvůli nesouhlasu se změnou ve vedení do stávkové pohotovosti. Ač bylo mezi odbory a vedením vyhlášeno mírové období, klid na letišti rozhodně nebyl.

Stávkovou pohotovost ukončila jedna z organizací, až do Lašákova odchodu ji držely zbylé čtyři. Panovalo mezi nimi pnutí, stejně jako mezi dalšími zaměstnanci letiště. Na Ruzyni podle na sobě nezávislých zdrojů, se kterými HN mluvily, vládne dusná atmosféra a informační vakuum. Co se na Letišti za Lašáka dělo a jaké okolnosti vedly k jeho konci?

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Co se dočtete dál

  • Jaká panovala atmosféra na letišti.
  • Co se dělo v pozadí.
  • Jaké řezy se chystaly a chystají.
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