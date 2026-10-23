Šéf pražského letiště Radomír Lašák se rozhodl z osobních důvodů rezignovat, uvedlo v pátek ministerstvo financí (MF), jediný akcionář letiště. Na pozici nevydržel ani tři měsíce. Jeho nástup do pozice a doba strávená ve funkci byly bouřlivé. Teprve v půlce listopadu mělo Lašákovi skončit sto dní hájení, které mu slíbilo pět odborových organizacích působících na letišti. V červenci, po oznámení nominace Lašáka do čela letiště, vstoupily všechny odbory kvůli nesouhlasu se změnou ve vedení do stávkové pohotovosti. Ač bylo mezi odbory a vedením vyhlášeno mírové období, klid na letišti rozhodně nebyl.
Stávkovou pohotovost ukončila jedna z organizací, až do Lašákova odchodu ji držely zbylé čtyři. Panovalo mezi nimi pnutí, stejně jako mezi dalšími zaměstnanci letiště. Na Ruzyni podle na sobě nezávislých zdrojů, se kterými HN mluvily, vládne dusná atmosféra a informační vakuum. Co se na Letišti za Lašáka dělo a jaké okolnosti vedly k jeho konci?
Co se dočtete dál
- Jaká panovala atmosféra na letišti.
- Co se dělo v pozadí.
- Jaké řezy se chystaly a chystají.
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