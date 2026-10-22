Pro firmy, které ještě nemají nakoupenou elektřinu a plyn, může být příští rok hodně tvrdý. Cena obou komodit s dodávkou v roce 2027 je na maximu a s velkou pravděpodobností už se nesníží. Takových podniků přitom není málo. „Mnoho firem vyčkávalo v naději, že ceny plynu klesnou zpět dolů, ale ony stouply nad 70 eur a firmy teď čelí vysokým cenám na rok 2027,“ hodnotí situaci Pavel Balada, šéf tuzemského zastoupení švýcarského velkoobchodníka s plynem MET Group.

Na jaře či v létě, kdy se hodnoty na burzovních grafech nacházely podstatně níž než dnes a byla ještě příležitost zajistit se za příznivé ceny, to však ještě nemuselo být zřejmé. Stále existovala naděje na uklidnění konfliktu na Blízkém východě, a tedy zlevnění energií. Vyčkávací strategie tedy nemusela být úplně nesmyslná. Pro firmy je v takových situacích složité se rozhodnout. Skupina ČEZ nyní přichází AI nástrojem, který jim má v orientaci pomoci.

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Co se dočtete dál

  • Jakým způsobem nakupují firmy energie.
  • Jak funguje nový nástroj ČEZ, který predikuje vývoj cen.
  • Jaká je úspěšnost předpovědí nové služby.
  • Co nejvíce ovlivní cenu plynu a elektřiny v nejbližších měsících.
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