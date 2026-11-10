Společnost Tchibo změnila letos v květnu v Česku a na Slovensku vedení. Novým generálním ředitelem se stal Jörg Bauer, který nahradil Jana Suchánka. Bývalý šéf Globusu by rád značku omladil. Dnes má Tchibo zákaznickou základnu převážně ve věkové skupině nad 45 let. Mladší generaci hodlá oslovit třeba rozšířením nabídky nápojů – od cold brew přes kávu s proteinovou pěnou až po novinku Matcha Ube. To je zeleno-fialový nápoj, který kombinuje čaj matcha s barvou i chutí ube, tedy druhu sladké hlízy původem z Filipín. „Vycházíme tak vstříc trendům a samozřejmě i tomu, že mladá generace vybírá nápoje i podle toho, jak vypadají na sociálních sítích,“ říká Bauer v rozhovoru pro HN.
V Česku žijete a pracujete už 18 let, dříve jste působil ve vedení Kauflandu a Globusu. S jakým očekáváním jste v roce 2008 přicházel?
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- V čem vidí Bauer rozdíly v řízení německých a českých firem.
- Jaké změny značku Tchibo čekají.
- Jak roste obliba domácí přípravy kávy a proč mají Češi ještě co dohánět.
- Čím Tchibo vychází vstříc trendu zdravého životního stylu.
- Jak se bude vyvíjet cena kávy a jaké faktory ji teď mohou ovlivnit.
- Jak se bude rozšiřovat síť obchodů Tchibo.
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