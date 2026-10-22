Pro první nedopalky si Hugo Repáň dojel vlakem. Ze Žiaru nad Hronom zamířil do nedalekého Zvolena. Měl důvod, proč se do sběru nepustit v domovském městě. „Nechtěl jsem, aby mě kamarádi a rodina viděli, jak celý den sbírám nedopalky ze země,“ vzpomíná dnes šestadvacetiletý podnikatel.

Ještě jako středoškolák přemýšlel, jestli by odpad, který viděl všude kolem sebe, nemohl ještě k něčemu posloužit. Uvažoval o využití vláken z filtrů ve stavebních materiálech. Věděl, že teoreticky by to mělo být možné, a chtěl to vyzkoušet. Nejdřív však potřeboval někoho, kdo mu nasbírané vajgly rozemele. Firmu ochotnou udělat to zdarma našel až v Německu. Poslal jí nedopalky a zpátky dostal materiál pro své pokusy.

Dnes, o nějakých sedm let později, má jeho společnost Reneso pro novou linku v Hoříně u Mělníka připravených prvních jedenáct tun použitých tabákových náplní.

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Co se dočtete dál

  • Jak se Hugo Repáň dostal od patnácti kilogramů odpadu ke spolupráci s tabákovým gigantem.
  • Co může recyklát z tabákových náplní silnicím přinést a proč do projektu Philip Morris dává peníze.
  • Jak velkou část použitých tabákových náplní zákazníci vracejí.
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