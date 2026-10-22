Pro první nedopalky si Hugo Repáň dojel vlakem. Ze Žiaru nad Hronom zamířil do nedalekého Zvolena. Měl důvod, proč se do sběru nepustit v domovském městě. „Nechtěl jsem, aby mě kamarádi a rodina viděli, jak celý den sbírám nedopalky ze země,“ vzpomíná dnes šestadvacetiletý podnikatel.
Ještě jako středoškolák přemýšlel, jestli by odpad, který viděl všude kolem sebe, nemohl ještě k něčemu posloužit. Uvažoval o využití vláken z filtrů ve stavebních materiálech. Věděl, že teoreticky by to mělo být možné, a chtěl to vyzkoušet. Nejdřív však potřeboval někoho, kdo mu nasbírané vajgly rozemele. Firmu ochotnou udělat to zdarma našel až v Německu. Poslal jí nedopalky a zpátky dostal materiál pro své pokusy.
Dnes, o nějakých sedm let později, má jeho společnost Reneso pro novou linku v Hoříně u Mělníka připravených prvních jedenáct tun použitých tabákových náplní.
Co se dočtete dál
- Jak se Hugo Repáň dostal od patnácti kilogramů odpadu ke spolupráci s tabákovým gigantem.
- Co může recyklát z tabákových náplní silnicím přinést a proč do projektu Philip Morris dává peníze.
- Jak velkou část použitých tabákových náplní zákazníci vracejí.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace