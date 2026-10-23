Skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače se zbavuje jednoho ze svých tuzemských energetických zdrojů. Prodává teplárnu ve Zlíně, která ve dvou fluidních kotlích vyrábí elektřinu a teplo pro obyvatele regionu. Jde o jediný zdroj z flotily Sev.en, který skupina neplánovala zavřít.
Co se dočtete dál
- Kdo je kupujícím zlínské teplány.
- V jakém oboru působí a co má společného s energetikou.
- Jaká může být cena.
- Proč je prodej teplárny ve Zlíně překvapivý.
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