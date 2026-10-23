Skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače se zbavuje jednoho ze svých tuzemských energetických zdrojů. Prodává teplárnu ve Zlíně, která ve dvou fluidních kotlích vyrábí elektřinu a teplo pro obyvatele regionu. Jde o jediný zdroj z flotily Sev.en, který skupina neplánovala zavřít.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo je kupujícím zlínské teplány.
  • V jakém oboru působí a co má společného s energetikou.
  • Jaká může být cena.
  • Proč je prodej teplárny ve Zlíně překvapivý.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se