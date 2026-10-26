Evropské automobilky řeší sice stagnaci nebo rovnou pokles, některým středoevropským průmyslovým firmám však rychlým tempem přibývají objednávky. Německé koncerny navíc pod tlakem konkurence z Číny začínají měnit přístup ke svým dodavatelům a českým firmám tím otevírají příležitost, jakou nezažily po celou generaci. Díky tomu mají šanci dostat se k vývoji výrobků a technologií, kam dříve neměly takový přístup. Podle investora Krisztiána Orbána však tuto šanci dokáže využít jen zlomek z nich.

Zakladatel investiční skupiny Oriens, která vlastní například strojírenský Sanborn, skupinu průmyslové automatizace CEAH, potravinářský Gastro-Menu Express či obchodní sítě Hruška a Flosman, chce nyní více nakupovat i v Německu. Tamní know-how hodlá propojit s efektivitou středoevropských továren. V rozhovoru ale upozorňuje na zásadní riziko: české firmy mohou díky německým zákazníkům nebývale vyrůst, jenže jejich budoucnost zůstává závislá na tom, zda tito zákazníci sami obstojí. „Jestli půjdou dolů oni, padneme i my,“ varuje Orbán. Mluví i o budoucnosti Evropy, o situaci v Maďarsku a také o tom, proč jsou teď české firmy drahé.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč velké německé koncerny po desetiletích mění přístup k českým a polským dodavatelům.
  • Jaké průmyslové obory mají podle Orbána perspektivu na dalších dvacet let.
  • Proč chce Oriens nakupovat více firem v Německu a co tím může získat ve střední Evropě.
  • Jak politická změna v Maďarsku ovlivňuje investiční příležitosti a kterým tamním firmám se Oriens raději vyhne.
  • Proč radí dědicům rodinných firem, aby před převzetím podniku strávili několik let u někoho jiného.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.