Evropské automobilky řeší sice stagnaci nebo rovnou pokles, některým středoevropským průmyslovým firmám však rychlým tempem přibývají objednávky. Německé koncerny navíc pod tlakem konkurence z Číny začínají měnit přístup ke svým dodavatelům a českým firmám tím otevírají příležitost, jakou nezažily po celou generaci. Díky tomu mají šanci dostat se k vývoji výrobků a technologií, kam dříve neměly takový přístup. Podle investora Krisztiána Orbána však tuto šanci dokáže využít jen zlomek z nich.
Zakladatel investiční skupiny Oriens, která vlastní například strojírenský Sanborn, skupinu průmyslové automatizace CEAH, potravinářský Gastro-Menu Express či obchodní sítě Hruška a Flosman, chce nyní více nakupovat i v Německu. Tamní know-how hodlá propojit s efektivitou středoevropských továren. V rozhovoru ale upozorňuje na zásadní riziko: české firmy mohou díky německým zákazníkům nebývale vyrůst, jenže jejich budoucnost zůstává závislá na tom, zda tito zákazníci sami obstojí. „Jestli půjdou dolů oni, padneme i my,“ varuje Orbán. Mluví i o budoucnosti Evropy, o situaci v Maďarsku a také o tom, proč jsou teď české firmy drahé.
Co se dočtete dál
- Proč velké německé koncerny po desetiletích mění přístup k českým a polským dodavatelům.
- Jaké průmyslové obory mají podle Orbána perspektivu na dalších dvacet let.
- Proč chce Oriens nakupovat více firem v Německu a co tím může získat ve střední Evropě.
- Jak politická změna v Maďarsku ovlivňuje investiční příležitosti a kterým tamním firmám se Oriens raději vyhne.
- Proč radí dědicům rodinných firem, aby před převzetím podniku strávili několik let u někoho jiného.
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