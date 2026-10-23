Brazilci si v neděli zvolí prezidenta, rozhodují mezi současnou hlavou státu Luizem Lulou da Silva a pravicovým senátorem Fláviem Bolsonarem. Výsledky druhého kola prezidentské volby v páté nejlidnatější zemi světa budou nervózně vyhlížet i ve dvou českých firmách. Pro loterijní skupinu Allwyn miliardáře Karla Komárka a technologickou společnost Livesport, poskytující rychlé sportovní informace, je totiž regulace tamního trhu důležitým faktorem ovlivňujícím jejich byznys – od konce září se tu jejich příjmy ze dne na den úplně vypařily.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký dopad má prezidentský zákaz online sázek na byznys Allwynu, Livesportu či start-upu Oddin.gg.
  • Co říká Allwyn svým investorům.
  • Co říká šéf Livesportu i Oddinu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se