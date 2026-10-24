S rozprašovačem a malým, pevným kartáčem stála Caitlin Abramsová před dvěma výrazně odlišnými náhrobky na skromném hřbitově v západním Vermontu. Zatažená obloha visela nízko nad nedalekým kopcem pokrytým barvami podzimu, uvádí agentura AP.
V loňském roce Abramsová pečlivě vyčistila náhrobek Mary Baileyové, která zemřela v roce 1852 ve věku pouhých 21 let. Stále neporušený bílý mramorový náhrobek kontrastoval se sousední deskou, pod níž spočívala sestra Baileyové Eliza, pokrytou špínou a mechem.
Rychlými a jemnými tahy Abramsová pomocí kartáče a rozprašovače odstraňovala nečistoty zakrývající květinové detaily na Elizině hrobě, než přešla k dalšímu. „Někdy ten rozdíl vidíte hned,“ řekla. „Jindy se vrátíte později a řeknete si: 'Páni, to je nádhera.' „
Abramsová je jednou z mnoha tvůrců na sociálních sítích, kteří zaznamenali úspěch zveřejňováním videí, na nichž čistí hroby. Dokážou přilákat široké publikum, často včetně těch, kteří hledají obsah zaměřený na úklid nebo videa s opakujícími se a jemnými zvuky známými pro svůj uklidňující účinek (ASMR).
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Tento trend byl obzvláště populární během pandemie COVID-19, kdy lidé hledali bezpečné koníčky a nacházeli společnou řeč v tématu smrti uprostřed pandemie. Vyvolal však také kritiku, přičemž někteří se obávají, že cizí lidé těží z hrobů bez vědomí potomků a riskují jejich poškození.
Abramsová se však nezaměřuje pouze na samotný proces čištění. Během natáčení, kdy z hrobů odstraňuje mech a nánosy, provádí výzkum a ve svých videích pak sdílí podrobnosti, které zjistila o životech jednotlivých osob. Zaměřuje se na náhrobky z 18. a 19. století na odlehlých, ale malebných hřbitovech ve Vermontu, a její diváky přitahuje hluboká analýza minulosti, která se dotýká i temné stránky smrti a duchů.
Abramsová se ráda zaměřuje na příběhy mladých žen a dětí, čímž poukazuje na spojitost, kterou jako matka dvou dětí cítí ve světě, kde jsou často vyzdvihovány příběhy mužů.
Výzkum mrtvých však zabere čas. Abramsová musí porovnávat rodné, oddací a úmrtní listy, stejně jako výstřižky z novin. „Je to jako žurnalistika, ale pro mrtvé,“ žertovala.
Ačkoli neexistuje žádná ústřední agentura, která by počítala, kolik hřbitovů je v USA, expert na vizualizaci dat Joshua Stevens se pokusil zmapovat více než 144.000 hřbitovů a pohřebišť v zemi, z nichž mnohé by nejen potřebovaly pořádně uklidit, ale také restaurovat a udržovat.
Zájem na internetu o práci spojenou s údržbou hřbitovů je povzbudivý, může však být i dvojsečným mečem, uvedl John Appell, odborník na restaurování památníků a náhrobků a generální ředitel společnosti Atlas Preservation.
„Nechci to zobecňovat, ale existuje značný počet lidí, kteří zřejmě jen touží po slávě,“ řekl.
Bez řádného výcviku mohou být hroby poškozeny agresivním kartáčováním nebo se rozpadnout, pokud s nimi bude zacházeno příliš hrubě, dodal. Jedna amatérská genealogistka v roce 2021 přiznala, že na hřbitově v Marylandu vydrhla zhruba 200 náhrobků takovým způsobem, že je poškodila.
Workshopy pro dobrovolnické úklidové akce jsou jedním ze způsobů, jak se naučit potřebné dovednosti, než se vydáte na místní hřbitov.
„Čištění je jen jedním z aspektů mnohem širšího tématu,“ řekl Appell a poukázal na nutnost zachovat také pomníky a stavby uvnitř historických hřbitovů.
Očistění náhrobků kartáčem je v některých kulturách běžným rituálem, například v Mexiku, kde celé rodiny čistí a zdobí hroby, které jsou na Den mrtvých pokryty oranžovými květy měsíčku. Svátek začíná 31. října vzpomínkou na ty, kteří zemřeli při nehodách. Pokračuje 1. listopadu uctěním památky těch, kteří zemřeli v dětství, a 2. listopadu pak těch, kteří zemřeli v dospělosti.
„Ve Spojených státech patřily hřbitovy k prvním veřejným parkům v zemi, kde se mohly scházet místní komunity,“ uvedla Abramsová. Tento přístup se však v USA v průběhu let vytratil. Doufá, že její práce pomůže odstranit strach obklopující hřbitovy. „Líbí se mi představa hřbitova jako místa, kam mohou lidé přijít a být tam spolu s těmi, kteří odešli před námi,“ řekla.
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