Všichni znají Alzu, ale jen málokdo zná příběh jejího zakladatele Aleše Zavorala, jehož iniciály daly obchodu jméno (odtud název Al-Za). Je to jeden z nejtajemnějších miliardářů u nás – nikdy nedal žádný rozhovor a úzkostlivě si střeží své soukromí. Dnes, v sobotu 24. října, Zavoral slaví 50. narozeniny.

Jeho jediná veřejně dohledatelná fotografie pochází z roku 2014, kdy Alza slavnostně otevřela v Holešovicích svůj Apple Shop. Zavoral je na ní zachycen s tehdejší manželkou Lidijí, s níž má čtyři děti. Když se s ní během covidu rozváděl, bulvár i další média podrobně popisovala vzájemné spory, v nichž se u soudu řešily rodinné dovolené na Mauriciu, norkový kožich pro exmanželku nebo nové vztahy exmanžela. To byl jeden z mála pohledů do soukromí jednoho z nejbohatších Čechů.

Důležitější ovšem je, jaký je Zavoral v roli podnikatele a šéfa. Jiří Med, někdejší dlouholetý šéf nákupu v Alze, o něm říká, že je to přirozená autorita se skvělými nápady a šestým smyslem pro byznys.

Další exkolegové zdůrazňují jinou stránku: poněkud komplikovaná osobnost s ajťáckou duší, která moc nedá na rozvíjení firemní kultury a lidských vazeb. „Emoční inteligence není jeho parketa,“ okomentovala to před lety diplomaticky Andrea Bartošová, bývalá výkonná ředitelka. „Je hodně ponořený do toho, co dělá, a spousta věcí v reálném světě ho míjí.“

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