Mapa Spojených států nemusí zůstat taková, jak ji dnes Američané znají. V některých částech země sílí snahy o překreslení jejích hranic. S blížícími se midterms, volbami do části Kongresu, se těmto iniciativám navíc dostává větší pozornosti. Současně se totiž konají také volby do zákonodárných sborů jednotlivých států, v nichž kandidují i politici volající po územních změnách.
Například na severozápadě ve státě Washington usiluje republikán Rob Chase o jeho rozdělení na dva autonomní celky. Podle něj politické vedení v pobřežní části státu, kde mají dlouhodobě převahu demokraté, nereprezentuje zájmy venkovských oblastí.
Separatistické tendence se v různé podobě objevují rovněž v Kalifornii a Texasu. V Texasu se dokonce dostal do oficiálního programu tamní republikánské strany návrh na odtržení od USA.
Americký profesor politologie Ryan D. Griffiths ze Syracuse University, autor knihy The Disunited States, v rozhovoru pro Hospodářské noviny vysvětluje, co tato hnutí pohání a jestli je pravděpodobnější spíše vznik nového státu v rámci federace, nebo naopak její rozpad .
Co se dočtete dál
- Hrozí USA rozpad, nebo spíše vznik 51. státu.
- Co stojí za separatistickými tendencemi v USA.
- Proč je odtržení části státu právně komplikované.
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