Ministerstvo dopravy chce ještě před koncem letošního roku vyhlásit další dva tendry na dotované rychlíky. A v obou se dá očekávat souboj Českých drah s RegioJetem. Tentokrát jde o rychlíky podél Labe – jednak o levobřežní trať z Prahy do Děčína a taky o pravobřežní trať z Ústí nad Labem do Kolína. HN to potvrdil mluvčí resortu Filip Medelský.

Stejně důležité jako vyhlášení tendrů bude i nastavení jejich parametrů. A to zřetelně odpovídá současné filozofii ministerstva dopravy.

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Co se dočtete dál

  • Co přesně bude ministerstvo v nových tendrech požadovat?
  • A jaký souboj mezi dopravci se dá očekávat?
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