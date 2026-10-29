Ministerstvo dopravy chce ještě před koncem letošního roku vyhlásit další dva tendry na dotované rychlíky. A v obou se dá očekávat souboj Českých drah s RegioJetem. Tentokrát jde o rychlíky podél Labe – jednak o levobřežní trať z Prahy do Děčína a taky o pravobřežní trať z Ústí nad Labem do Kolína. HN to potvrdil mluvčí resortu Filip Medelský.
Stejně důležité jako vyhlášení tendrů bude i nastavení jejich parametrů. A to zřetelně odpovídá současné filozofii ministerstva dopravy.
Co se dočtete dál
- Co přesně bude ministerstvo v nových tendrech požadovat?
- A jaký souboj mezi dopravci se dá očekávat?
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