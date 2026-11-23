Dlouhé roky přeprodával nářadí cizích značek a byl jedním z největších českých dodavatelů nářadí Bosch. Když ale přišla krize a zrušení kontraktu ze dne na den, rozhodl se Adam Jágr vsadit vše na jednu kartu: vlastní značku auto-moto nářadí a doplňků Sixtol. Dnes s ní míří k tržbám přes 110 milionů korun, z nichž polovinu tvoří export.
V rozhovoru pro Hospodářské noviny popisuje, proč jsou pro něj čínské továrny spolehlivější než evropští dodavatelé, jak s britským Amazonem vyprodal roční zásoby za dva týdny, proč staví plně automatizovaný sklad za 200 milionů korun, jehož provoz zajistí pouhých deset lidí, a jak skloubil vášeň k benzinovým veteránům a Tesle.
Jak z pohledu hospodářských výsledků hodnotíte loňský rok a jak se vyvíjí letošek?
Co se dočtete dál
- Co jsou nyní nejprodávanější produkty Sixtolu.
- Propast mezi evropskou a čínskou výrobou.
- Lekce od Bosche a skok na Amazon.
- Jak lze na příkladu jednoho skladu ilustrovat, jak rychle se vyvíjí robotika.
- Jaké to je, najet 70 tisíc km ročně v Tesle, čelit předsudkům na silnici a zároveň milovat spalovací veterány a drift.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace