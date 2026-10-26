Americká internetová společnost Meta Platforms, která vlastní sociální sítě Facebook a Instagram, chce získat prodejem akcií až 95 miliard dolarů (2,1 bilionu korun). Jde o její dosud největší plánované navýšení kapitálu, kterým hodlá financovat rozsáhlé investice do infrastruktury pro umělou inteligenci (AI). Oznámila to v pondělí společnost.
Meta již zahájila nabídku běžných a prioritních akcií v celkovém objemu zhruba 35 miliard dolarů. Kromě toho plánuje postupně prodávat další akcie na trhu, a to až za 60 miliard dolarů. S tímto prodejem chce začít poté, co se na burze začnou obchodovat nové akcie třídy C bez hlasovacích práv. To se očekává v prvním čtvrtletí roku 2027. Přesný termín ani podmínky prodeje zatím společnost nestanovila.
O nákup akcií třídy A v rámci plánovaného získávání kapitálu projevily zájem technologické firmy Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) a Broadcom. Dohromady by mohly investovat až pět miliard dolarů.
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Zapojení výrobců čipů do financování Mety vyvolává otázky ohledně stále těsnějšího propojení finančních toků v odvětví AI. Dodavatelé čipů by totiž pomáhali financovat rozvoj jednoho ze svých největších zákazníků, který následně jejich produkty nakupuje. Meta v poslední době výrazně navyšuje výdaje na nákup čipů a výstavbu datových center, aby mohla lépe konkurovat společnostem OpenAI a Anthropic, které vyvíjejí pokročilé systémy AI.
Nejnovější získávání finančních prostředků podtrhuje posun mezi velkými technologickými společnostmi, které stále častěji využívají trhy pro získání peněz na rozvoj infrastruktury pro AI. Dříve tyto investice financovaly především z vlastních peněz.
Meta se zavázala utratit v budoucnu zhruba 825 miliard dolarů, především za datová centra, infrastrukturu pro AI a výpočetní kapacity pro cloudové služby. Rozsáhlé investice ale oslabují její schopnost vytvářet volné peněžní prostředky. Ve třetím čtvrtletí firma poprvé za více než deset let vykázala odliv hotovosti, a to 2,12 miliardy, zatímco před rokem měla přebytek 10,63 miliardy dolarů.
Vysoké investice částečně ospravedlňuje zájem uživatelů o jejího nového AI asistenta Muse a uvedení nové řady konkurenceschopných modelů AI. Na konci září měla Meta podle čtvrtletní zprávy hotovost, její ekvivalenty a obchodovatelné cenné papíry za 82,45 miliardy dolarů, zatímco dlouhodobé dluhy činily 80,92 miliardy. Minulý týden firma zvýšila dolní hranici odhadu letošních kapitálových výdajů. Nově očekává, že na ně vynaloží 135 až 145 miliard dolarů, napsala agentura Reuters.
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