Americká společnost Microsoft nabídne dobrovolný odchod s odstupným zhruba 60 tisícům zaměstnancům. Agentuře AFP to řekl mluvčí společnosti. Technologický gigant se snaží snížit náklady, zatímco výrazně investuje do umělé inteligence (AI). Microsoft měl k 30. červnu po celém světě přibližně 223 tisíc zaměstnanců na plný úvazek, z toho 121 tisíc pracovalo v USA.
Nabídka se podle mluvčího firmy týká vybraných týmů ve Spojených státech, Kanadě, Indii a Británii a je určena zaměstnancům na úrovni viceprezidenta a níže. Některé skupiny pracovníků, mimo jiné část zaměstnanců zajišťujících provoz datových center a pracovníků v prodeji a marketingu, jsou z programu vyloučeny.
Microsoft v příspěvku na svém blogu uvedl, že dobrovolný program je časově omezený a vychází ze zkušeností z dřívějšího programu. Letos v dubnu nabídla firma první plán dobrovolného odchodu přibližně 8750 americkým zaměstnancům.
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Informovaný zdroj agentuře Reuters řekl, že program se vztahuje mimo jiné na divize zaměřené na AI, asistenta Copilot, finance, lidské zdroje, herní konzole Xbox a operační systém Windows včetně zařízení. Ředitelka pro lidské zdroje Amy Colemanová ve zprávě zaměstnancům uvedla, že nabídka představuje další způsob, jak přizpůsobit počet zaměstnanců měnícím se potřebám.
Microsoft očekává, že ve fiskálním prvním čtvrtletí roku 2027 budou jeho kapitálové výdaje činit 50 miliard dolarů (přes jeden bilion korun). Za celý kalendářní rok 2026 pak plánuje kapitálové výdaje 175 miliard.
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