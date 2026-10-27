Vydavatelství Empresa Media je v insolvenci. Návrh na insolvenční řízení a na prohlášení konkursu na majetek firmy podala skupina bývalých zaměstnanců. V návrhu 11 lidí uvedlo, že nedostali poslední tři výplaty. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku.
Městský soud v Praze vyzval věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky uplatnit v insolvenčním řízení, aby se u soudu přihlásili. Podle navrhovatelů nebyly vypláceny mzdy ani dalším zaměstnancům vydavatelství, kterých je podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) 25 až 49.
Vydavatelství 30. září uvedlo v tiskové zprávě, že do konce října předloží finální podobu reorganizačního plánu. "Usilujeme o časovou a objemovou restrukturalizaci pohledávek tak, aby Empresa Media mohla pokračovat v provozu a zároveň vytvořit prostor pro prodej novému vlastníkovi. Pro dlouhodobé dodavatele, jako jsou například tiskárny, může být tento přístup ekonomicky výhodný," uvedla tehdy ředitelka Empresy Andrea Mia Geyer. Aktuální vyjádření firmy se ČTK pokouší získat.
Čermákovi lidé přebírají řízení Soukupových firem. Brněnský investor získal polovinu Médey
Empresu získal od Jaromíra Soukupa podnikatel Jan Čermák prostřednictvím své skupiny S-24. Ta do firmy vstoupila na podzim roku 2023. Nejprve získala poloviční podíl a během roku 2024 převzala zbytek.
Do portfolia vydavatelství patří společenský týdeník Sedmička, zpravodajsko-společenský časopis Týden, měsíčníky Instinkt a Interview. Vedle pravidelných titulů vydává také tematické speciály zaměřené například na finance, investice, technologie či zdraví.
Další bývalá Soukupova firma, Barrandov Televizní studio, kterou rovněž koupil Čermák, v červnu po neúspěšné reorganizaci ukončila činnost a dál vysílá prostřednictvím externích firem. Cílem je nalézt investora.
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