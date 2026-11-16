Podnikatel Jiří Hluchý má za sebou dvacetiletou praxi v pojišťovnictví a finančním poradenství. Prošel různými firmami jako Kooperativa nebo OK Klient, až se mu svět poradců zprotivil. Chtěl na to jít trochu jinak a v roce 2019 si založil vlastní start-up Frenkee. Ten vyrostl jako srovnávač pojištění, ať už životního a majetkového, nebo povinného ručení. Postupně na něj dvaačtyřicetiletý Hluchý nabaluje další byznys.
Pojištění se podle svých slov snaží nabízet neinvazivně, moderně a bez call center. Kromě toho v posledním roce zcela překopal svůj start-up, jehož chod ještě loni obstarávalo dvacet lidí: díky AI na to nyní stačí ve třech. V úzkém týmu staví i aplikaci zaměřenou na finanční gramotnost. „Lidé si myslí, že mají vše pod kontrolou, ale pak jim uděláte prostou analýzu výpisu z účtu a nestačí se divit,“ říká Hluchý v rozhovoru s HN s tím, že zbytečným pojištěním to jen začíná.
Co vás k založení start-upu vedlo?
Co se dočtete dál
- Jak Frenkee funguje.
- Co jsou hlavní problémy světa pojišťovnictví a poradců.
- Jak chce pomoci zlepšit finanční gramotnost.
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