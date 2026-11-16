Podnikatel Jiří Hluchý má za sebou dvacetiletou praxi v pojišťovnictví a finančním poradenství. Prošel různými firmami jako Kooperativa nebo OK Klient, až se mu svět poradců zprotivil. Chtěl na to jít trochu jinak a v roce 2019 si založil vlastní start-up Frenkee. Ten vyrostl jako srovnávač pojištění, ať už životního a majetkového, nebo povinného ručení. Postupně na něj dvaačtyřicetiletý Hluchý nabaluje další byznys.

Pojištění se podle svých slov snaží nabízet neinvazivně, moderně a bez call center. Kromě toho v posledním roce zcela překopal svůj start-up, jehož chod ještě loni obstarávalo dvacet lidí: díky AI na to nyní stačí ve třech. V úzkém týmu staví i aplikaci zaměřenou na finanční gramotnost. „Lidé si myslí, že mají vše pod kontrolou, ale pak jim uděláte prostou analýzu výpisu z účtu a nestačí se divit,“ říká Hluchý v rozhovoru s HN s tím, že zbytečným pojištěním to jen začíná.

Co vás k založení start-upu vedlo?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak Frenkee funguje.
  • Co jsou hlavní problémy světa pojišťovnictví a poradců.
  • Jak chce pomoci zlepšit finanční gramotnost.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.