Ministerstvo dopravy představilo nové mýtné sazby, které by měly platit od července 2027. Sazby pro kamiony by měly stoupnout v nejčastějším případě o 18,6 procenta, řečí peněz z 5,96 koruny za kilometr na novou sazbu 7,07 koruny.

Podle informací HN si ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) a zřejmě i premiér Andrej Babiš (ANO) představovali větší skok. I po zvýšení totiž bude české mýtné citelně levnější než v sousedním Německu a spíš bude cena bližší Slovensku.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč nemůže Česko zvednout mýtné víc?
  • A co to udělá s přetížením českých dálnic?
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se