Ministerstvo dopravy představilo nové mýtné sazby, které by měly platit od července 2027. Sazby pro kamiony by měly stoupnout v nejčastějším případě o 18,6 procenta, řečí peněz z 5,96 koruny za kilometr na novou sazbu 7,07 koruny.
Podle informací HN si ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) a zřejmě i premiér Andrej Babiš (ANO) představovali větší skok. I po zvýšení totiž bude české mýtné citelně levnější než v sousedním Německu a spíš bude cena bližší Slovensku.
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