Do Prahy přiletěl v osm ráno, stihl technologickou konferenci a v pět odpoledne už zase seděl na palubě letadla mířícího zpět do New Yorku. Richard Valtr, jedna z nejvýraznějších tváří české technologické scény a zakladatel společnosti Mews, je stále na cestách. Během krátké zastávky v Praze stihl navštívit i místo, kde přes celosvětovou rozkročenost jeho scale-upu, tedy start-upu v pozdější fázi rozvoje, stále tepe srdce Mews. V pražských kancelářích, pár hodin před jeho odletem, se scházíme i na rozhovor.
Poté, co se pozdravíme, odběhne rodák z Brna uvařit dvě pressa. Nebývá přitom zrovna zvykem, že na schůzku přináší kávu zakladatel a mozek firmy. „V době AI opravdu nepotřebuji člověka, který by se o mě měl během práce starat. Vždyť kafe si umím udělat sám,“ směje se Valtr. Ačkoliv se jeho den zdá kvůli dvěma letům nekonečný, má dobrou náladu. Jeho společnosti, která automatizuje hotelnictví a poskytuje ubytovacím zařízením cloudový software pro správu rezervací, check-inů a vyřizování požadavků jejich hostů, se daří. Každý rok roste o desítky procent a investoři na to slyší. Na začátku roku v investičním kole série D získal od investorů 300 milionů dolarů, což jeho společnost ocenilo už na 2,5 miliardy dolarů.
Překotný vývoj v umělé inteligenci přiměl Valtra firmu opět posunout jiným směrem. Sám vidí v AI něco víc. Zásadně podle něj ovlivní jak osobní životy, tak ty pracovní. „Razíme heslo, že ‚Everyone is a Builder‘. I proto už v týmu nepotřebujeme mít lidi, kteří jsou jen připravovatelé práce pro ostatní. Dříve jejich práce spočívala v tom, že připravovali jen nějaké podklady nebo část úkonu pro ostatní, aby mohli dělat dobrou práci. Dnešní svět je ale o tom, že jeden člověk dokáže díky AI dělat práci od A do Z,“ říká v rozhovoru a popisuje, jak mu denní rutinu pozměnily AI agenti.
Co se dočtete dál
- Jak AI agenti proměňují denní rutinu Richarda Valtra a jeho Mews.
- Co se ve firmě změnilo a jak se propouštělo.
- Nové workflow firmy, které umožnilo AI.
- Budoucnost firmy a očekávání investorů.
- Jak se mění hotelnictví.
- Co Česku oproti USA chybí.
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