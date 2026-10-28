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Dnešní newsletter Na radaru bude ze všeho nejvíc o tom, co jsme viděli a slyšeli na Future Forces Forum (FFF) v Praze. Můžete nás číst každé úterý ráno. Staří si registrovat mail.

Užitečné čtení přejí Martin Ehl a Petr Zenkner

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  • Jaké akce se konají v příštích dnech
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