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Dnešní newsletter Na radaru bude ze všeho nejvíc o tom, co jsme viděli a slyšeli na Future Forces Forum (FFF) v Praze. Můžete nás číst každé úterý ráno. Staří si registrovat mail.
Užitečné čtení přejí Martin Ehl a Petr Zenkner
Co se dočtete dál
- Kdo kam odchází a přichází
- O co mají zájem Poláci
- Jaké akce se konají v příštích dnech
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