Měli jste někdy pocit, že vaše tělo je minimálně o deset let starší, než by odpovídalo vašemu skutečnému věku? Není na tom nic zvláštního, každý z nás má ve skutečnosti dva věky. Jednak věk chronologický, který je dán datem narození, jednak věk biologický. Ten souvisí s tím, v jakém stavu je tělo.
Zatímco s tím prvním neuděláme nic (alespoň do vynálezu stroje času), ten druhý můžeme ovlivnit zásadně. A to nejen tím, co děláme, ale také tím, co se rozhodneme nedělat. Zde vám přinášíme pět špatných návyků, u kterých si možná ani neuvědomujete, že vám mohou bránit žít delší a také zdravější život.
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