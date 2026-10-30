Nizozemská společnost Ahold, která v ČR provozuje prodejny Albert, kupuje Tesco v ČR a na Slovensku. I s nájemními závazky zaplatí zhruba 1,7 miliardy eur (v přepočtu kolem 41,4 miliardy korun). Dokončení transakce po splnění obvyklých podmínek, včetně schválení regulačními orgány, firma očekává ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku. V tiskové zprávě o tom v pátek informoval mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček. Tesco tak skončí na českém trhu po 30 letech.
Britský maloobchodní řetězec Tesco vstoupil do Česka v roce 1996, kdy zde koupil obchodní domy americké společností K-Mart. V současné době Tesco Česko a Slovensko provozuje přes 360 supermarketů, hypermarketů a menších prodejen a přes stovku franšízových prodejen. Albert má po celé ČR skoro 350 hypermarketů a supermarketů, podle tržeb mu patří třetí místo za dvojicí německých řetězců Lidl a Kaufland.
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„Akvizice představuje pro Ahold Delhaize významnou příležitost posílit pozici v regionu střední a jihovýchodní Evropy a vstoupit na slovenský trh,“ uvedli zástupci Aholdu.
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