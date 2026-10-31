Narazil jsem na ni před Vánocemi roku 2019. Stavebnice Lega z řady Speed Champions s číslem 75879 neboli Scuderia Ferrari SF16-H. Její produkce skončila už před řadou měsíců, stále ale byla k mání za solidní cenu 409 korun. Pořídil jsem dva kusy a tím položil základ svého Lego „portfolia“.
Dnes toto Ferrari nabízí dva české e-shopy za cenu blížící se dvěma tisícům. Na první pohled skvělé zhodnocení. A také začátečnické štěstí, které jsem navzdory důkladné analýze a nákupům často hluboko pod oficiální cenou rozhodně neměl u všech stavebnic. Ze svých zkušeností jsem tak sepsal pět poučení pro amatérské investory do Lega. Upřímně – pokud bych je četl před sedmi lety, tak Lego dál kupuji jen pro radost sobě a dětem.
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