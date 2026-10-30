Skupina Škoda Auto za první tři čtvrtletí letošního roku vyrobila 856 400 automobilů, meziročně o 2,3 procenta více. Údaj zahrnuje výrobu ve skupině Škoda Auto včetně vozů dalších koncernových značek. Celosvětové dodávky plně elektrických vozů a plug-in hybridů značky Škoda vzrostly o 34,7 procenta na 203 100 aut. Na nové elektromobily Epiq a Peaq získala automobilka do poloviny října více než 82 tisíc objednávek. Oznámila to v pátek v tiskové zprávě.
Na svém hlavním trhu v Evropě (EU 27+4) Škoda registrovala 666 798 vozů a udržela si pozici druhé nejprodávanější automobilové značky. Celosvětové dodávky vozů značky Škoda zákazníkům vzrostly za leden až září meziročně o 6,1 procenta na 812 400 aut. Celkový odbyt skupiny Škoda Auto prodejním společnostem, který zahrnuje i další koncernové značky, vzrostl o 3,4 procenta na 899 100 vozů.
Tržby automobilky se zvýšily o 3,5 procenta na 23,132 miliardy eur (asi 563 miliard korun), provozní zisk pak o 7,4 procenta na 1,923 miliardy eur (46,8 miliardy korun). Rentabilita tržeb vzrostla z osmi na 8,3 procenta. Investice klesly o 11 procent na 1,161 miliardy eur. Hospodářské výsledky zveřejnil už ve čtvrtek mateřský koncern Volkswagen.
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Německá automobilová skupina Volkswagen v prvních devíti měsících roku hospodařila s provozním ziskem 0,1 miliardy eur (2,43 miliardy korun), což je meziroční pokles o 98,7 procenta. Volkswagen se potýká s problémy, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Koncern proto plánuje rozsáhlou restrukturalizaci svých aktivit. Možností je i uzavření čtyř závodů v Německu. Škodě se na rozdíl od mateřského koncernu daří.
„Ziskový růst v prvních devíti měsících roku 2026 dokládá sílu našeho obchodního modelu zaměřeného na zákazníka. Je to důležitý základ pro zvládnutí náročnějších podmínek v nadcházejícím roce, včetně ještě silnější konkurence a tlaku na marže v důsledku našeho úspěchu v oblasti elektrifikace,“ uvedl člen představenstva Škody Auto pověřený předsednictvím Holger Peters.
Největším odbytištěm značky zůstalo Německo, kde Škoda za první tři čtvrtletí zvýšila dodávky meziročně o 15,9 procenta na 178 300 vozů. Ve Spojeném království dodala 71 700 aut, o 8,4 procenta více než před rokem, a v České republice 70 500 vozů, což představuje růst o 4,2 procenta. V Polsku dodávky vzrostly o 10,4 procenta na 50 700 automobilů a ve Francii o deset procent na 39 800 vozů. V Indii automobilka zvýšila dodávky o 7,8 procenta na 53 200 aut.
Nejprodávanějším modelem značky zůstala Octavia se 138 000 dodanými vozy, meziročně o 2,9 procenta méně. Následoval Kodiaq se 107 800 vozy, což představuje růst o 11,9 procenta. Modelů Kamiq a elektrického Elroq automobilka dodala shodně po 92 200 kusech. Zatímco dodávky Kamiqu meziročně klesly o 3,3 procenta, u Elroqu vzrostly o 52,7 procenta. Fabia zaznamenala 88 100 dodávek a Karoq 75 000.
Dodávky dalšího elektrického modelu Enyaq vzrostly meziročně o čtvrtinu na 72 700 vozů. V Evropě (EU 27+4) tvořily plně elektrické vozy a plug-in hybridy 29,8 procenta dodávek značky Škoda, zatímco před rokem jejich podíl dosahoval 24,1 procenta.
Nový elektrický model Epiq se vyrábí ve Španělsku, větší elektrické SUV Peaq v Mladé Boleslavi. Za první tři čtvrtletí automobilka dodala zákazníkům 1900 vozů Epiq a 700 vozů Peaq. Nabídka značky nyní zahrnuje 14 modelových řad.
Údaj o celosvětové výrobě skupiny Škoda Auto zahrnuje vedle automobilů značky Škoda také vozy dalších značek koncernu Volkswagen, například Seat, Cupra, Volkswagen a Audi. Nezahrnuje výrobu v partnerských montážních závodech na Slovensku a ve Španělsku ani dílčí a kompletní montážní sestavy vozů.
Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36.500 lidí včetně agenturních pracovníků.
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