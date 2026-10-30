Dvě desetiletí zpět patřil tuzemský potravinový maloobchod mezi vysoce konkurenční trhy. Pak však odstartoval odchod jednotlivých řetězců z Česka a růst koncentrace. Ta nyní pokračuje stažením britského Tesca, které zde působilo po tři desetiletí. Prodej výrazné většiny potravin českým zákazníkům tak zůstává v rukou pouhých tří hráčů.
Co se dočtete dál
- Jak díky nákupu Tesca naroste síť prodejen Albert.
- Proč si Albert některé prodejny Tesco nejspíš nenechá.
- Jaký podíl na trhu mají jednotlivé řetězce.
- Které řetězce se už z Česka stáhly.
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