Jaderná elektrárna Dukovany v noci odpojila od rozvodné sítě třetí blok. Důvodem odstávky, která nebyla dlouhodobě plánována, je oprava drobné netěsnosti jedné z armatur. Objevena byla při standardních kontrolách. Událost nemá vliv na jadernou bezpečnost, řekl ČTK mluvčí elektrárny Radek Doležal. Zbývající tři dukovanské bloky vyrábějí elektřinu na 100 procent.
„Třetí dukovanský blok v tuto chvíli nedodává elektřinu do sítě. První z turbín jsme odpojili v 00:42, druhou v 02:06. Plánovaná doba odstavení se bude odvíjet od doby opravy a následných kontrol,“ uvedl Doležal. Předpokládaný termín opětovného uvedení třetího dukovanského bloku do provozu a dosažení nominálního výkonu je 6. listopad.
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Dukovanská elektrárna má čtyři bloky. Podle plánu jsou pravidelně odstavovány kvůli obměně části jaderného paliva, kontrolám a servisu zařízení. Poslední letošní plánovaná odstávka se týkala třetího bloku. Elektřinu nedodával od 17. července do 20. září. V srpnu byl souběžně s třetím blokem odstavený čtvrtý blok kvůli údržbě jejich společných zařízení.
Čtyři dukovanské bloky byly uváděny do provozu v letech 1985 až 1987. Podle předpokladů firmy ČEZ je bude možné provozovat až 80 let od spuštění. Další dva bloky u Dukovan postaví korejská KHNP. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036.
Obě české jaderné elektrárny Temelín a Dukovany loni vyrobily 32,066 terawatthodiny (TWh) elektřiny, v Dukovanech to bylo 14,68 TWh.
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