Kyberútoků na firmy působící v Česku přibývá. Posledním případem je únik dat z tuzemské kryptoburzy Coinmate, kterou v zemi používá přibližně 130 tisíc registrovaných klientů. Hackeři se zmocnili primárně osobních údajů zákazníků, jako jsou jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, adresa bydliště či telefonní číslo. Samotné finanční prostředky na účtech klientů zůstaly nedotčeny. Zástupci Coinmate současně podali trestní oznámení na neznámého pachatele.

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Co se dočtete dál

  • Co přesně za data uniklo.
  • Jak útok probíhal.
  • Co pracovníci Coinmate podnikli za nápravné kroky.
  • Na co by si podle nich měli dát klienti pozor.
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