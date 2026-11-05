Velký propad cen ropy za poslední týden se brzy projeví také na totemech čerpacích stanic. Ceny benzinu a nafty reagují na to, že se cena ropy oproti minulému týdnu propadla o 15 procent. Barel ropy (159 litrů) se tak momentálně obchoduje kolem 95 dolarů. Pro řidiče je ale důležitější jiný pokles, který se týká velkoobchodních cen nafty na evropských energetických burzách. Právě to se projevuje v cenách, které řidiči vidí na totemech čerpacích stanic.
Už dnes by to mělo být znát na některých čerpacích stanicích. „Dneska budeme zlevňovat naftu o korunu a benzin o 40 haléřů,“ uvedl na dotaz HN Jiří Ondra, spolumajitel sítě Tank Ono. Ta je známá nízkými maržemi a vysokou výtočí. Aktuálně stojí litr nafty na pumpách Tank Ono 46,50 koruny a litr benzinu 39,90 koruny.
Co se dočtete dál
- Proč klesá cena ropy.
- Jaká je reakce některý čerpacích stanic.
- Jaká rizika stále existují.
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