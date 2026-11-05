Fond kvalifikovaných investorů J&T Arch II koupil od Jiřího Šmejce podíl 8,1 procenta ve společnosti Emma Alpha Holding, hlavní investiční platformě skupiny Emma Capital. Hodnota transakce činila 150 milionů eur, tedy zhruba 3,7 miliardy korun. Spolu s fondem J&T Arch Investments tak dohromady drží v Emma Alpha Holding podíl 16,7 procenta. J&T to ve čtvrtek sdělila ČTK v tiskové zprávě.
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Emma Alpha zahrnuje mimo jiné sázkový holding Entain CEE, energetickou skupinu Premier Energy, logistickou skupinu Packeta a provozovatele výdejních boxů BoxNow či zdravotnické investice jako například Magna MedTech Group.
Fond J&T Arch Investments do Emma Alpha investoval poprvé v březnu 2024, kdy získal nepřímou participaci na podílu, který postupně narostl na 8,6 procenta a přinesl fondu zhodnocení 23 procent ročně. Souběžně s transakcí J&T Arch II fond J&T Arch Investments svou původní investici přestrukturoval. Oba fondy taky nyní drží přímé podíly skrze společnou entitu Arem Capital Holding.
„Partnerství s Jiřím Šmejcem a jeho skupinou Emma Capital se nám dlouhodobě osvědčilo, a to nejen v rovině byznysové. Je pro nás tedy přirozené jej dále prohloubit a rozšířit o něj i portfolio fondu J&T Arch II,“ uvedl člen investičního výboru fondů Adama Tomise.
Emma Capital je soukromý investiční holding, který založil Šmejc v roce 2012. V posledních letech se zaměřuje především na trhy ve státech Evropské unie, ale přítomna je i v dalších evropských zemích. Ve společnostech, kde získá kapitálový podíl, většinou hraje aktivní roli, dozoruje jejich řízení, rozvoj i případnou restrukturalizaci.
J&T Arch je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fondy kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments a J&T Arch II investují do podniků, projektů a partnerství, které skupina pomáhala v posledních 30 letech vybudovat. J&T Arch Investments byl spuštěn v roce 2020 a s aktivy přes 200 miliard korun je největším fondem ve středoevropském prostoru. Spravuje nejen majetek rodin zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. Obchoduje se na Burze cenných papírů Praha. J&T Arch II byl spuštěn v první polovině roku 2026 a v prvním upisovacím období do něj investoři vložili téměř 300 milionů eur.
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