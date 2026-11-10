Byla chyba je prodat, říká někdejší dlouholetý berlínský starosta, oblíbený sociální demokrat Klaus Wowereit. Radnice pod jeho vedením se v roce 2004 zbavila 66 tisíc městských bytů. Vysoce zadlužené hlavní město tehdy hledalo peníze, kde se dalo. Brání se, že o prodeji nerozhodoval sám. Hlasovali pro něj i zástupci postkomunistické PDS, na jejímž základě o pár let později vznikla Die Linke. Právě tahle radikálně levicová strana v září vyhrála berlínské volby. I díky slibu, že převede část bytů z rukou velkých realitních společností zpět do veřejného vlastnictví. S pravděpodobnými budoucími koaličními partnery se už předběžně dohodla na plánu převzít přibližně 160 tisíc bytů. Současným vlastníkům za to chtějí vyplatit nejvýše 16 miliard eur.

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