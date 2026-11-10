Investiční a developerská skupina Odien Group americko-tureckého podnikatele Mikea Sarana se sídlem v Praze chystá masivní investice na Jadranu. Je aktivní zejména v Dalmácii, konkrétně v oblasti města Kaštel, které se nachází v sousedství Splitu. Vybuduje tu hotelový a rezidenční areál za 2,5 miliardy korun.

Odien zároveň přivádí do Chorvatska svou první mezinárodní luxusní hotelovou značku, francouzskou síť Sofitel, která patří do portfolia hotelové skupiny Accor. Projekt je součástí širší Saranovy vize proměnit populární destinaci nedaleko Splitu, splitského letiště a historického města Trogir.

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Co se dočtete dál

  • Jaké další projekty Odien v Chorvatsku má.
  • Co chystá v Česku.
  • Kdo je Michael Saran.
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