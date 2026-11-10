Na válkou postiženou Ukrajinu zamířila česká obchodní mise. Vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) na ní doprovodí desítky podnikatelů a šéfů firem. Havlíček bude jednat s několika ukrajinskými ministry o energetice a obnově země. Mise odjela v úterý, program potrvá několik dnů. V delegaci je včetně novinářů přes sto lidí. Podle ministerstva průmyslu jde o největší podnikatelskou misi, kterou resort zatím uspořádal.

Jednání s ukrajinskými ministry se budou týkat převážně byznysu, infrastruktury, technologií a budoucí rekonstrukce země, která už pátým rokem čelí napadení ze strany Ruska. Hlavními tématy by měla být energetika a doprava. Na programu je návštěva tří měst, setkání se proto zúčastní také hlavy místních samospráv. Šéfové firem se pak zúčastní dvou podnikatelských fór.

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Co se dočtete dál

  • Které společnosti tvoří konečné složení delegace.
  • Jaké projekty v energetice, dopravě a infrastruktuře jsou v jednání.
  • Jak budou vypadat podmínky a rozsah záruk z programu Ukraine Recovery Guarantee.
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