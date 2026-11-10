Pro rodinu majitele svijanského pivovaru Miroslava Kučery není strojírenství neznámý obor. Do jejich skupiny LIF, která se vedle piva věnuje i developmentu, patří například firma MZ Liberec vyrábějící rozvody medicínských a technických plynů. Nebo menší liberecká firma TLF věnující se kovovýrobě.

Teď LIF Group vstupuje do byznysu s plasty, když kupuje výrobce tvarovaných plastových dílů z Turnova. Hlavním prodávajícím je private equity fond CEIP I. (Central Europe Industry Partners), který před pěti lety získal ve firmě Vyva Plast většinu 66,7 procenta.

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Co se dočtete dál

  • V jakých oborech a zemích je firma Vyva Plast silná.
  • Jaké letos firma očekává tržby a EBITDA.
  • Jaký potenciál růstu podnik v příštích letech má.
  • Proč ji nový majitel kupuje a jaké jsou jeho plány.
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