Na Ukrajině je největší česká podnikatelská delegace za poslední roky. Má za cíl zajistit tuzemskému byznysu podíl na miliardových projektech v energetice nebo v technologické obnově nemocnic. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) varuje, že bez rychlé podpory státu mohou lukrativní zakázky na modernizaci infrastruktury získat dravější konkurenti z Německa či Francie. Havlíček a ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal také podepsali několik memorand o spolupráci v energetice. Týkají se jaderné a vodní energetiky a obnovitelných zdrojů.
Co se dočtete dál
- Jak by těžba až 15 procent ukrajinské produkce mohla ovlivnit dodávky či ceny pro Česko.
- Jak funguje program Ukraine Facility a jak se čerpají záruky pro investice.
- Jaký podíl mohou mít české firmy při obnově nemocnic — stavební práce versus technologické dodávky.
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