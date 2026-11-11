Na Ukrajině je největší česká podnikatelská delegace za poslední roky. Má za cíl zajistit tuzemskému byznysu podíl na miliardových projektech v energetice nebo v technologické obnově nemocnic. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) varuje, že bez rychlé podpory státu mohou lukrativní zakázky na modernizaci infrastruktury získat dravější konkurenti z Německa či Francie. Havlíček a ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal také podepsali několik memorand o spolupráci v energetice. Týkají se jaderné a vodní energetiky a obnovitelných zdrojů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak by těžba až 15 procent ukrajinské produkce mohla ovlivnit dodávky či ceny pro Česko.
  • Jak funguje program Ukraine Facility a jak se čerpají záruky pro investice.
  • Jaký podíl mohou mít české firmy při obnově nemocnic — stavební práce versus technologické dodávky.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.