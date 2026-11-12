Jensen Huang má potíže. Po odhalení mimomanželského vztahu s čínskou manažerkou se objevily další závažné informace, které oslabily pozici jednoho z nejvlivnějších lidí na světě.  

Správní rada společnosti Nvidia podle informací deníku The Wall Street Journal zvažuje odvolání spoluzakladatele a výkonného ředitele firmy Jensena Huanga z jejího vedení. 

Důvodem je série skandálů, možné porušení amerického embarga na vývoz čipů do Číny a vyšetřování ze strany amerických úřadů. Společnost také čelí hromadné žalobě investorů.

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Co se dočtete dál

  • Co se stalo kolem odhalení dalšího mimomanželského vztahu zakladatele Nvidie Jensena Huanga.
  • Proč správní rada zvažuje jeho odvolání navzdory tomu, že firmu dovedl na vrchol polovodičového průmyslu.
  • Jaké dopady bude mít případný nucený odchod klíčového vizionáře na akcie Nvidie, její dominantní postavení v AI a konkurenci v čele s AMD.
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