Energetická skupina ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku vydělala 26,6 miliardy korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně vzrostl o 24 procent. Přispělo k tomu zejména ukončení výběru daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax. Vzrostl rovněž čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je klíčový pro dividendu. Oproti loňsku naopak klesl provozní zisk firmy. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek ČEZ zveřejnil. Vedení společnosti zároveň navýšilo výhled hospodaření pro celý letošní rok, čistý zisk nyní očekává na úrovni 34 až 37 miliard korun.
Navýšení očekávaného čistého zisku je podle firmy především důsledkem nedávného prodeje 49procentního podílu ve slovenské společnosti JESS za 189 milionů eur (4,6 miliardy korun). Prodej se do výsledků hospodaření propíše až ve čtvrtém čtvrtletí roku, kdy navýší čistý zisk o 2,2 miliardy korun.
Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy skupině vzrostl oproti loňsku o 19 procent na 26,3 miliardy korun.
Naopak provozní zisk EBITDA letos ve třech čtvrtletích skupina zaznamenala ve výši 86,1 miliardy korun, což je meziročně o 17 procent méně. Podle firmy je pokles provozního zisku důsledkem hlavně nižších realizačních cen elektřiny a také slabších výsledků v oblastech tradingu a prodeje. Pozitivně se na hospodaření naopak projevil především růst v distribuci plynu. V případě celoročního provozního zisku vedení ČEZ ponechalo dosavadní očekávání na úrovni 109 až 114 miliard korun.
„Stabilní hospodaření nám umožňuje pokračovat v rozsáhlém investičním programu. Za devět měsíců jsme investovali 46 miliard korun, meziročně o pětinu více. Investujeme především do výrobních zdrojů a sítí, tedy do oblastí klíčových pro dlouhodobě bezpečné a spolehlivé dodávky energie,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Mezi nejvýznamnější investiční projekty skupiny patřilo pořízení jaderného paliva, projekt ZEVO Mělník, modernizace vodní elektrárny Orlík, fotovoltaické projekty a transformace teplárenství.
Osud uhlí je zpečetěn, říká miliardář a obchodník s komoditami Petr Paukner. Na jaké odvětví do budoucna sází?
Celková výroba elektřiny ČEZ meziročně vzrostla o čtyři procenta na 38,7 terawatthodiny (TWh). Meziročně o dvě procenta vzrostla také spotřeba energií na distribučních územích skupiny. Distribuce zemního plynu na území GasNet činila 45 TWh a meziročně vzrostla o šest procent.
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Vláda ANO, SPD a Motoristů letos avizovala plán na plné ovládnutí firmy. Stihnout ho chce v aktuálním volebním období. ČEZ v této souvislosti v létě založil novou dceřinou firmu ČEZ Energy, do níž plánuje vložit nevýrobní část firmy. Podle analytiků jde o první krok k zestátnění podniku.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace