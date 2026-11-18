Ještě nikdy nebyla jedna videohra tak důležitá pro budoucnost veřejně obchodované společnosti. Grand Theft Auto VI má potenciál stát se největším zábavním produktem historie, překonat rekordy svého předchůdce a na několik let vytvořit zlatý důl pro svého vydavatele Take-Two Interactive. Investoři ovšem před listopadovým vydáním stojí před složitou otázkou: kolik úspěchu už je v ceně akcií započítáno?
Co se dočtete dál
- Co bude po vydání GTA VI s akciemi Take Two Interactive.
- Co se dělo po posledním GTA V.
- Jak se dalo obchodovat s akciemi v GTA.
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