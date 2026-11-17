Chystaná reforma penzijního spoření má přinést vyšší výnosy a nižší poplatky. Podle šéfa Penzijní společnosti České spořitelny Libora Vošického mohou poplatky klesnout za pár let ještě výrazněji. „Sazba 0,5 procenta může být za patnáct nebo dvacet let klidně poloviční,“ říká. V rozhovoru mluví také o tom, proč penzijní fondy vstupují na realitní trh, jak mohou jejich investice stabilizovat financování nájemního bydlení a proč samotný kapitál nevyřeší nedostatek bytů.
Penzijní fondy nově mohou investovat do bydlení. Jaký podíl těchto investic by měl podle vás směřovat do nové výstavby a jaký do nákupu již existujících nemovitostí?
Kapitál penzijních fondů může motivovat developery k větší výstavbě nájemního bydlení, protože fondy představují stabilního a předvídatelného investora, respektive kupce. Koneckonců i první nemovitostní investice naší penzijní společnosti směřují do nových projektů nájemního bydlení, které jsou buď krátce po dokončení, nebo ve výstavbě. Naší první investicí je rezidence Amadeus na Proseku. Jde o projekt s 254 byty, do kterého jsme investovali 1,5 miliardy korun. Developer tento projekt postavil pro naši dceřinou společnost Dostupné bydlení České spořitelny, která jej následně obsadila nájemníky a zajistila jeho provoz.
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