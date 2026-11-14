Berlín 14. listopadu (ČTK) - Skupina EPH českého miliardáře Daniela Křetínského neuspěla v soutěži na převzetí německé státní energetické firmy Uniper. S odkazem na své zdroje o tom dnes informují agentury Reuters a Bloomberg. EPH nepostoupila do druhého kola soutěže.
V soutěži neuspěly ani firmy KKR a RWE, které se účastnily společně. Do druhého kola naopak postoupily firmy Centrica, Equinor ASA a konsorcium mezi investičními společnostmi Brookfield a Canada Pension Plan Investment Board.
Zájemci o Uniper podali nabídky v září. Podle současných informací kvůli strategickému významu firmy chce Berlín zůstat menšinovým akcionářem. Původně se uvažovalo také o odprodeji celé společnosti.
Nejvyšší čistý zisk v historii českého byznysu. Z čeho se zrodil životní rok Daniela Křetínského?
V roce 2022 se Uniper dostal do existenčních potíží kvůli přerušení dodávek ruského plynu do Německa v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Z toho důvodu se firma, německá vláda a její většinový akcionář, kterým byla finská společnost Fortum, dohodli na podzim téhož roku na zestátnění Uniperu. Stabilizační balík německou vládu přišel na 13,5 miliardy eur (nyní 340 miliard Kč).
Podle listu Handelsblatt se mezitím Uniper vrátil k miliardovým ziskům. Jeho přibližná hodnota se nyní pohybuje mezi 18 a 19 miliardami eur.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace