Když letos na jaře nabídl majitel svou pražskou nemovitost k prodeji, o zájemce neměl nouzi. Zájem o třípokojový byt v paneláku u metra na Jižním Městě projevilo během pár týdnů sedm zájemců. Kvůli komplikacím se stěhováním nakonec musel majitel prodej odložit. Získaný čas se rozhodl využít k částečné rekonstrukci bytu.
Na podzim jej nabídl znovu. Tentokrát už s novými podlahami, okny, elektroinstalací i částečně zrenovovanou koupelnou. Navíc připravil propracovanější inzerát s kvalitnějšími fotografiemi a vizualizacemi. Navzdory investici několika desítek tisíc korun do rekonstrukce přitom ponechal nabídkovou cenu na stejné úrovni jako na jaře. Výsledek ho zaskočil: za srovnatelnou dobu se ozval jediný přímý zájemce.
Zkušenost majitele pražského bytu, kterou popsal týdeníku Ekonom, podle makléřů není v posledních měsících nijak výjimečná. Realitní horečka, která v uplynulých letech vyhnala ceny starších bytů do rekordních výšin, začíná opadat. Znamená to, že se blíží zlevňování? A pokud ano, o kolik by ceny bytů mohly klesnout?
Co se dočtete dál
- Jak se zmenšila poptávka a vzrostla nabídka starších bytů.
- Co vedlo ke změnám na realitním trhu a jaký vliv budou mít na ceny.
- Jak správně nastavit prodejní cenu a kde se vyplatí zkusit smlouvat.
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