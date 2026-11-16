Americký výrobce elektromobilů Tesla investuje do své továrny v Grünheide u Berlína další tři miliardy eur (73,3 miliardy korun). Podle agentury DPA o tom dnes společnost informovala v tiskové zprávě. Vzniknout by měla nová výrobní hala, ve které by bylo v budoucnu možné vyrábět samořiditelné robotické taxíky, takzvané Cybercab.

„Tím tady v Grünheide vytvoříme předpoklad pro technologicky nejpokrokovější továrnu Tesly na celém světě,“ uvedla podle DPA automobilka. Ruku v ruce s rozšířením výroby půjde podle ní i nábor stovek nových zaměstnanců. Stavět by se mělo začít už v první polovině příštího roku, vyrábět v nové hale chce Tesla od roku 2029.

Závod v Grünheide je jedinou tzv. gigafactory společnosti Tesla v Evropě. Elektromobily se tam vyrábějí od března 2022. V říjnu měla továrna 12 600 zaměstnanců. Před časem firma oznámila, že chce v Grünheide rozšířit také výrobu bateriových článků.

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