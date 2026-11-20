Je to jeden z největších střetů v německém autoprůmyslu. Výrobci jako Volkswagen, BMW nebo Mercedes-Benz chtějí sáhnout do dekády zažité praxe: 35hodinového pracovního týdne německých dělníků. Těm, kteří přežijí rozsáhlé škrty, ho plánují prodloužit minimálně o tři hodiny. Přidat na výplatě jim však neplánují. Zaměstnanci v čele s odborovými svazy se proti tomu bouří.
Co se dočtete dál
- O co v Německu jde a co se hraje.
- Jaké jsou plány značek.
- Jaká je reakce zaměstnanců.
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