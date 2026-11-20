Restaurace Papilio z Vysokého Újezdu na Berounsku obhájila dvě michelinské hvězdy, vyplývá z webu průvodce Michelin Guide. Loni se restaurace stala první v České republice se dvěma michelinskými hvězdami. Celkem Michelin Guide letos do průvodce zařadil 109 restaurací z České republiky. Loni se ve výběru z Česka objevilo 79 restaurací, 31 z nich získalo ocenění. Letos má ocenění o devět restaurací více.
Papilio je i letos jedinou restaurací z ČR oceněnou dvěma hvězdami. Jednu hvězdu získalo 12 restaurací, což je o čtyři více než loni. Všechny nově oceněné podniky jsou v Praze, patří mezi ně Zlatá Praha, Salabka, Taro a Reason, uvedl průvodce.
Ocenění Bib Gourmand, které je určeno podnikům nabízejícím výborné jídlo za rozumnou cenu, udělil Michelin 27 českým restauracím. Loni jich bylo 18.
České restaurace mohly získat ocenění i v minulosti, ale od loňského roku, kdy státní agentura CzechTourism uzavřela smlouvu s francouzskou společností Michelin, má ČR i vlastního průvodce.
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