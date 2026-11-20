Legendární české studio Krátký film Praha téměř 80 let utvářelo podobu domácí animované i dokumentární tvorby. Společně se studiem Bratři v triku, které pod něj patřilo, dalo světu většinu známých večerníčků, včetně Broučků, Včelích medvídků, Pohádek z mechu a kapradí či Macha a Šebestové. Slavnou značku se nyní snaží oživit hanácký investor a krizový manažer Richard Benýšek.
Známý byznysmen, který proslul jako spolupracovník Petra Kellnera, ale opouští tradiční pohádkovou nostalgii a vydává se cestou zcela jiného žánru. Ačkoliv v minulosti uvažoval o vzniku dětského televizního kanálu pod hlavičkou Bratři v triku, teď mají novou kapitolu studia psát nízkorozpočtové akční snímky, temná témata a také studentské horory.
Co se dočtete dál
- Jaké plány Benýšek s Krátkým filmem Praha má.
- Jaká ocenění získal film Stav odpojen.
- Jak na tom dnes Krátký film Praha je.
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