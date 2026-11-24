Ceny nájemního bydlení v Česku v letošním třetím čtvrtletí opět zrychlily své tempo růstu. Průměrné nájemné v krajských městech mezikvartálně stouplo o 2,6 procenta na 352 korun za metr čtvereční. Tím navázalo na mírnější nárůst o 1,2 procenta z předchozího čtvrtletí. Růst cen byl zaznamenán ve většině krajských měst i ve Středočeském kraji. V meziročním srovnání se třetím čtvrtletím loňského roku, kdy průměrná cena činila 336 korun za metr čtvereční, se jedná o nárůst o 16 korun, tedy o necelých pět procent.
Co se dočtete dál
- Kolik činí průměrné nájmy v českých krajských městech.
- Jak se ceny vyvíjejí mezičtvrtletně a meziročně.
- Co přispívá k růstu cen nájemného.
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